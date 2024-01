Kader Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Kader liegt aktuell bei 259,01, was 696 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Freizeitausrüstung & Produkte) von 32 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und deshalb eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite von Kader mit 1,15 Prozent mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 18,56 Prozent, während Kader mit 17,41 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Kader beträgt aktuell 60 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 56 im neutralen Bereich. Somit erhält Kader für den RSI insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Kader in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was der Aktie eine Einschätzung "Neutral" einbringt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.