Kader Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Aktienkurs von Kader für das vergangene Jahr zeigt eine Rendite von 1,15 Prozent, was mehr als 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt die mittlere Rendite 18,56 Prozent, während Kader mit 17,41 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kader-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,42 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,415 HKD) weicht davon um -1,19 Prozent ab. Dies entspricht einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 0,44 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um -5,68 Prozent darunter liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält die Kader-Aktie also ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Kader weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 60 Punkte, während der 25-Tage-RSI einen Wert von 56 aufweist. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Kader in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Anleger-Stimmung führt. Daher ist die Einschätzung insgesamt "Neutral".