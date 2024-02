Kader Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Kader im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Kader. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Kader in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,56 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche im Durchschnitt um 4,12 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Kader eine Underperformance von -43,68 Prozent aufweist. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Kader von -5,1 Prozent im letzten Jahr 34,46 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Kader ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kader derzeit bei 259, was bedeutet, dass die Börse 259,01 Euro für jeden Euro Gewinn von Kader zahlt. Dieser Wert liegt um 748 Prozent höher als der Durchschnitt in der Branche, was darauf hindeutet, dass der Titel überbewertet ist. Aus diesem Grund wird Kader auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kader-Aktie hatte in den letzten 7 Tagen einen Wert von 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert mit 75,61 im überkauften Bereich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Kader basierend auf dem RSI.