Kader Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Kader liegt bei 11,11, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie von Kader also als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" eingestuft. Auch die Intensität der Diskussionen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für die Kader-Aktie führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich ein deutlicher Unterschied. Die Kader-Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -39,56 Prozent erzielt, was 36,88 Prozent unter dem Durchschnitt (-2,68 Prozent) im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" (4,25 Prozent) liegt die Aktie aktuell 43,81 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kader-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,4 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,355 HKD) weicht um -11,25 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da der letzte Schlusskurs nur geringfügig von diesem Durchschnitt abweicht. Insgesamt erhält die Kader-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.