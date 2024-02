Kader Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er dient als guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel. In Bezug auf die Kader-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 100, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 75,61 beträgt. Auch hier zeigt sich eine Überkauftheit, wodurch das Wertpapier ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Kader-Aktie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Kader derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Freizeitausrüstung & Produkte. Der Unterschied beträgt 6,24 Prozentpunkte, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Kader. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der durchschnittlichen Diskussionshäufigkeit mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der Kader-Aktie der letzten 200 Handelstage einen Abweichung von -32,93 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von -29,49 Prozent auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.