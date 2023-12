Kader Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Für Kader betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 61,11 Punkte, was bedeutet, dass Kader momentan weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Kader weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 52,05, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der fundamentalen Analyse wird Kader im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Freizeitausrüstung & Produkte) als überbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 259,01, was einem Abstand von 622 Prozent zum Branchen-KGV von 35,88 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung der Anlegerstimmung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität zeigt, dass die Anleger im letzten Monat nicht wesentlich mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert haben als sonst, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Kader-Aktie ein Gesamtrating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Kader derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,19 liegt, was zu einer Differenz von -6,19 Prozent zur Kader-Aktie führt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.