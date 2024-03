Kadant Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Aktie von Kadant wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 31,33 liegt sie insgesamt 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Maschinen-Segment, der bei 58,3 liegt. Daher erhält die Aktie gemäß der fundamentalen Analyse das Rating "Gut".

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Kadant bei 250,37 USD, während die Aktie selbst 326,13 USD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +30,26 Prozent liegt. Auch in Bezug auf den GD50 für die vergangenen 50 Tage, der bei 303,96 USD liegt, wird die Aktie mit einem Abstand von +7,29 Prozent positiv bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Kadant in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde, während in den vergangenen Tagen mehrheitlich negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt dies eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Kadant in den letzten Wochen deutlich eingetrübt hat. Die Aktie erhält daher eine negative Bewertung. Zudem wurde eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.