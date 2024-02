Kadant Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Aktienkurs von Kadant verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 38,62 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 406,57 Prozent, was einer Underperformance von -367,94 Prozent für Kadant entspricht. Der "Industrie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 244,02 Prozent im letzten Jahr, wobei Kadant um 205,4 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Kadant besonders positiv diskutiert, wobei an 12 Tagen positive Themen im Vordergrund standen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominierten ebenfalls überwiegend positive Themen die Diskussion. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Kadant beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 12,73 Punkte, was auf eine Überverkauftheit hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 16,49 eine Überverkauftheit an. Insgesamt wird die Aktie somit in Bezug auf den RSI als "Gut" eingestuft.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Kadant-Aktie sind alle Einstufungen "Gut". Somit erhält das Wertpapier im Durchschnitt ein "Gut"-Rating von den Analysten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Kadant vor. Zusammenfassend erhält Kadant von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.