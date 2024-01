Kadant Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Meinung von Analysten zur Kadant-Aktie wird als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 1 Bewertung liegt keine als neutral oder schlecht vor. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten beträgt 0 USD, was zu einer negativen Performance von -100 Prozent führen würde, da die Aktie derzeit bei 280,31 USD gehandelt wird. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Maschinen"-Branche hat Kadant in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -199,16 Prozent gezeigt, während der Durchschnitt in dieser Branche um 242,38 Prozent gestiegen ist. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei 149,17 Prozent, wobei Kadant 105,95 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Kadant zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (43,22 Punkte) als auch der etwas längere RSI auf 25-Tage-Basis (37,5 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Kadant-Aktie positiv bewertet, da sie bei 221,18 USD liegt, während der Aktienkurs bei 280,31 USD liegt, was einem Abstand von +26,73 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem Niveau von 255,99 USD und einer Differenz von +9,5 Prozent im positiven Bereich. Auf Basis dieser beiden Zeiträume erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".