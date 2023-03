Kabinett berät über Wasserversorgung in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - Um die Wasserversorgung in Deutschland in Zukunft nachhaltig zu sichern, möchte die Bundesregierung eine Nationale Wasserstrategie auf den Weg bringen. Das Kabinett will an diesem Mittwoch über einen entsprechenden Entwurf von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) beraten.

Ziele davon sind unter anderem, den naturnahen Wasserhaushalt wiederherzustellen und die Wassernutzung an die Folgen der Klimakrise anzupassen. "Die Folgen der Klimakrise für Mensch und Natur zwingen uns zum Handeln", hatte Lemke vor kurzem der Deutschen Presse-Agentur gesagt. "Die vergangenen Dürrejahre haben deutliche Spuren in unseren Wäldern, Seen und Flüssen und in der Landwirtschaft hinterlassen."

Der Entwurf des Umweltministeriums ist auf den Zeitraum bis 2050 ausgelegt - erste Maßnahmen sollen bereits in den Jahren bis 2030 schrittweise umgesetzt werden./svv/DP/jha