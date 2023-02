Kabinett berät über Entlassung von Extremisten aus dem Staatsdienst

BERLIN (dpa-AFX) - Um im öffentlichen Dienst arbeitende Verfassungsfeinde in Zukunft schneller loszuwerden, möchte die Bundesregierung das Disziplinarrecht ändern. Das Kabinett will nach Angaben aus Regierungskreisen an diesem Mittwoch über einen entsprechenden Entwurf von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) beraten. Das Vorhaben, das die Ministerin bereits im Januar 2022 angekündigt hatte, soll es dem jeweiligen Dienstherrn künftig ermöglichen, selbst tätig zu werden.

Faeser hatte dazu im vergangenen Monat erklärt: "Bisher dauern die Verfahren viel zu lang. Deshalb ändern wir das Disziplinarrecht jetzt und sorgen dafür, dass die Behörden selbst handeln können und sich nicht wie bisher per Disziplinarklage an das Verwaltungsgericht wenden müssen." Wer den Staat ablehne, könne ihm nicht dienen./abc/DP/jha