KabelDirekt wächst weiter und feiert Richtfest des neuen Gebäudes in Quickborn

Schenefeld (ots) -Die Wachstumskurve bei KabelDirekt zeigt weiter deutlich nach oben. Der Spezialist für die Herstellung hochwertiger Kabel mit seinem bisherigen Sitz in Schenefeld stellte mit der Planung einer neuen, größeren Zentrale in Quickborn bereits die Weichen für eine Expansion des Unternehmens. Nun feierte das Familienunternehmen am 24. August 2022 Richtfest des neuen zweigeschossigen Bürogebäudes im Gewerbegebiet Ost in Quickborn. "Wir freuen uns, dass wir unseren Erfolgskurs kontinuierlich fortführen können. Das neue Gebäude ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg. Es stellt sicher, dass wir genug Raum haben, damit unser Team weiter wachsen und spannende neue Produkte entwickeln kann, um damit in weitere Marktsegmente vorzudringen - natürlich bei gleichbleibend hoher Qualität und exzellentem Service", fasst Thorben Idel, Geschäftsführer von KabelDirekt zusammen.Rund 80 Teilnehmende feiern in ausgelassener Runde das RichtfestZum Richtfest geladen waren nicht nur Angestellte von KabelDirekt aus ganz Deutschland, sondern auch etwa 30 am Bau beteiligte Personen, wie Handwerker, Angestellte des Architektenbüros und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauträgers Goldbeck. Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen aus weiter entfernt liegenden Standorten von KabelDirekt wie Köln, Berlin, Leipzig, Flensburg oder Stuttgart nutzten das Richtfest, um nach Quickborn zu reisen und in einer bunt gemischten Runde aus 70 bis 80 Personen die Fertigstellung des Rohbaus zu zelebrieren.Zur feierlichen Eröffnung hielten sowohl der zuständige Architekt als auch einer der drei Geschäftsführer von KabelDirekt, Axel Idel, eine Ansprache und stimmten die Gäste auf die kommenden Stunden ein. Im Anschluss erfolgte die Einweihung des Gebäudes mit einem echten Traditionsgetränk aus Hamburg: Helbing Kümmel. Auch für das kulinarische Wohl war ausreichend gesorgt. Ein Foodtruck versorgte alle Gäste mit Burgern und Falafel-Bowls."Das Richtfest war eine tolle Gelegenheit, um auch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Landesteilen zusammenzukommen", erläutert Thorben Idel. "Alle, die weiterhin am Baufortschritt interessiert sind, können per Webcam (https://goldbeck694.hi-res-cam.com) verfolgen, wie das neue Gebäude mehr und mehr Kontur annimmt." Um den Anforderungen der Zukunft bestmöglich gerecht zu werden und einen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit zu leisten, wurde das Gebäude mit Wärmepumpe, Solaranlage sowie E-Ladesäulen für Autos, E-Bikes und Scooter konzipiert.Moderne Arbeitsplätze für bestehende und künftige Mitarbeiterinnen und MitarbeiterDas im Bau befindliche zweigeschossige Bürogebäude mit einer Brutto-Geschossfläche von 1250m2 soll in Zukunft bis zu 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Platz bieten. Die meisten Arbeitsplätze sind dabei als mobile Arbeitsplätze vorgesehen. Neben offenen Coworking-Arbeitsplätzen stehen auch geschlossene Büros zur Verfügung, sodass jeder nach Bedarf entscheiden kann, an welchem Platz gearbeitet werden möchte. Jeder einzelne Arbeitsplatz ist ergonomisch mit höhenverstellbaren Schreibtischen gestaltet. Zum Start in den Arbeitstag muss nur das persönliche Notebook per USB-C angeschlossen werden. Eine Wärmepumpe mit umweltschonender Temperaturregelung sorgt zu jeder Jahreszeit für eine angenehme Raumtemperatur und eine automatische Beschattung der Fenster für zusätzliche Abkühlung im Sommer.Das neue Gebäude bietet jedoch nicht nur optimale Bedingungen für den Arbeitsalltag, es überzeugt auch nach Feierabend oder während der Pausen mit einer durchdachten Ausstattung. Neben einem Sportraum inklusive Duschen soll es einen gemütlich eingerichteten Pausenraum mit Küche, Fernseher und Spielkonsole geben. Eine Terrasse lädt bei freundlichem Wetter zu einer Pause im Freien ein. Des Weiteren soll es regelmäßig ein Catering für das Team von KabelDirekt geben. Das Bürogebäude in Quickborn wird demnach nicht nur ein Ort zum gemeinsamen Arbeiten sein, sondern darüber hinaus Möglichkeiten für ein regelmäßiges Zusammenkommen schaffen.Aktuell plant KabelDirekt mit 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am neuen Standort Quickborn. Die Geschäftsführung vervollständigt die Auslastung des neuen Gebäudekomplexes."Wir planen mit weiteren neuen Kolleginnen und Kollegen, die am Standort Quickborn arbeiten werden. Bereits im laufenden Jahr sind acht neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazugekommen. Mit weiteren Einstellungen in Bereichen wie Produktentwicklung, Logistik und der Qualitätskontrolle führen wir unsere expansive Personalpolitik fort", erklärt Idel. KabelDirekt schafft somit eine wichtige Grundlage für den weiteren Erfolg des Unternehmens, auch auf internationaler Ebene.Über KabelDirektSeit der Gründung 2010 steht KabelDirekt für hochwertige Kabel zufairen Preisen. Vom einfachen Ladekabel bis zur professionellen Netzwerklösung bietet das inzwischen global operierende Familienunternehmen ein umfassendes Sortiment erstklassiger Eigenentwicklungen. Neben hochwertiger Qualität und ausgezeichnetem Design legt das KabelDirekt-Team besonders großen Wert darauf, mit seinen Millionen zufriedenen Kunden jederzeit in guter Verbindung zubleiben.Pressekontakt:Idel Versandhandel GmbHHenner ThomsenOsterbrooksweg 8322869 SchenefeldTelefon: +49 40 5379974 24E-Mail: pr@kabeldirekt-store.dehttps://kabeldirekt-store.de/Original-Content von: Idel Versandhandel GmbH, übermittelt durch news aktuell