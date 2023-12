Ka Shui Aktie: Das hat Gewicht!

In den vergangenen 12 Monaten hat die Aktie von Ka Shui eine Performance von -0,79 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -4,04 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Ka Shui eine Outperformance von +3,25 Prozent in diesem Branchenvergleich aufweist. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,2 Prozent im letzten Jahr, und Ka Shui lag 3,41 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein prominentes Signal der technischen Analyse, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem RSI-Niveau von 63,64 wird die Aktie von Ka Shui als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 50, was ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Ka Shui derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,43 HKD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,39 HKD) um -9,3 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,39 HKD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 10,07 und liegt 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 47. Dies bedeutet, dass die Aktie von Ka Shui aus heutiger Sicht unterbewertet ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.