Ka Shui Aktie: Das Vertrauen entzogen!

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Ka Shui in den sozialen Medien. Es wurde keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen festgestellt. Daher hat die Redaktion dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung gegeben. Die Häufigkeit der Diskussionen in Bezug auf Ka Shui deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus noch vernachlässigt wird. Aus diesem Grund wurde auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ka Shui-Aktie beträgt 73, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 72,73 ebenfalls überkauft, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Ka Shui mit einer Rendite von -0,79 Prozent eine deutlich bessere Performance gezeigt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,32 Prozent verzeichnete, hat sich Ka Shui mit einer Rendite von 8,53 Prozent deutlich besser entwickelt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ka Shui mit 5,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,55 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.