Ka Shui Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Aktienkurs von Ka Shui hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,79 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -5,27 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Ka Shui eine Outperformance von +4,49 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,66 Prozent im letzten Jahr, und Ka Shui lag 3,88 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen wird Ka Shui in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Ka Shui derzeit eine Dividendenrendite von 5,13 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 6,32 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,19 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Ka Shui festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der 200-Tages-Durchschnitt betrachtet, der für die Ka Shui-Aktie aktuell bei 0,43 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,38 HKD deutlich darunter liegt (-11,63 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Ka Shui somit eine "Schlecht"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt (0,39 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,56 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Ka Shui auf Basis der genannten Kategorien mit einem "Gut"-Rating in der Performance, einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Dividende und einem "Neutral"-Rating in Sentiment und Buzz sowie technischer Analyse bewertet.