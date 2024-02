Ka Shui Aktie: Aufschrei, garantiert!

Ka Shui: Aktienanalyse und Bewertung

Der Aktienkurs von Ka Shui hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -28,42 Prozent erzielt, was mehr als 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -9,68 Prozent aufweist, schneidet Ka Shui mit einer Rendite von 18,75 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Ka Shui eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ka Shui-Aktie liegt für die letzten 7 Tage bei 52, was als "Neutral" bewertet wird. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ka Shui bei 0,41 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,35 HKD liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Sowohl in Bezug auf den GD200 als auch den GD50 erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Bewertung für Ka Shui basierend auf verschiedenen Analysemethoden.