K W Nelson Interior Design And Contracting Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Dividendenpolitik von K W Nelson Interior Design And Contracting weist derzeit eine Unterperformance im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Professionellen Dienstleistungen auf. Mit einer Differenz von 6,28 Prozentpunkten (0 % gegenüber 6,28 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse signalisiert der aktuelle Kurs von 0,1 HKD einen Abstand von -16,67 Prozent vom GD200 (0,12 HKD), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 0,11 HKD, was einen Abstand von -9,09 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht"-Signal eingestuft wird.

Fundamental gesehen ist K W Nelson Interior Design And Contracting im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Professionellen Dienstleistungen überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 89,74, was einem Abstand von 181 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,95 entspricht. Auf dieser Grundlage wird eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Professionellen Dienstleistungen hat die Aktie von K W Nelson Interior Design And Contracting in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,73 Prozent erzielt. Dies steht im Kontrast zu einem durchschnittlichen Rückgang ähnlicher Aktien um -4,48 Prozent, was eine Underperformance von -34,25 Prozent im Branchenvergleich darstellt. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite, die 42,75 Prozent unter dem Durchschnittswert liegt, deutlich zurück. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating vergeben.