K W Nelson Interior Design And Contracting Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für K W Nelson Interior Design And Contracting wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 67,57 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 58,44, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält K W Nelson Interior Design And Contracting daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse des aktuellen Kurses von 0,087 HKD zeigt, dass die Aktie mit -27,5 Prozent Entfernung vom GD200 (0,12 HKD) ein "Schlecht"-Signal aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,1 HKD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der K W Nelson Interior Design And Contracting-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 89, was bedeutet, dass die Börse 89,74 Euro für jeden Euro Gewinn von K W Nelson Interior Design And Contracting zahlt. Dies ist 195 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt von 30, wodurch der Titel als überbewertet eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -6,51 Prozent zum Branchendurchschnitt, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei K W Nelson Interior Design And Contracting aktuell 0 beträgt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.