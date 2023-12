K W Nelson Interior Design And Contracting Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Innenarchitektur- und Vertragsfirma K W Nelson Interior Design And Contracting hat eine Dividende von 0 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Professionellen Dienstleistungen von 5,77 % als niedrig einzustufen ist. Diese Differenz von 5,77 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung der Ausschüttung als "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von K W Nelson Interior Design And Contracting einen Wert von 89,74 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Abstand beträgt aktuell 185 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche von 31. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie daher als "teuer" eingestuft und erhält ein "Schlecht"-Rating auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei K W Nelson Interior Design And Contracting festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von K W Nelson Interior Design And Contracting in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,68 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 5,41 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -31,08 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 11,57 Prozent, wobei K W Nelson Interior Design And Contracting 37,24 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.