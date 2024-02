K W Nelson Interior Design And Contracting Aktie: Was geht denn hier ab?

Weitere Suchergebnisse zu "Nomura":

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von K W Nelson Interior Design And Contracting als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Aktie von K W Nelson Interior Design And Contracting beträgt 100, was eine "Schlecht"-Empfehlung zur Folge hat. Der RSI25-Wert liegt bei 66,67, was zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten zwei Wochen wurde K W Nelson Interior Design And Contracting von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss basierend auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen, die sich in den vergangenen beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Hinsichtlich der Dividenden schüttet K W Nelson Interior Design And Contracting derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Professionelle Dienstleistungen. Mit einem Unterschied von 6,55 Prozentpunkten (0 % gegenüber 6,55 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von K W Nelson Interior Design And Contracting mit -29,08 Prozent um mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Professionelle Dienstleistungen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -9,46 Prozent. Auch hier liegt die Rendite von K W Nelson Interior Design And Contracting mit -19,62 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.