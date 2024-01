K W Nelson Interior Design And Contracting Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von K W Nelson Interior Design And Contracting eine Rendite von -38,73 Prozent erzielt, was 42,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,56 Prozent liegt. Im Vergleich zur Branche "Professionelle Dienstleistungen" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -6,25 Prozent, und die Aktie von K W Nelson Interior Design And Contracting liegt aktuell 32,48 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment oder in der Kommunikationsfrequenz von K W Nelson Interior Design And Contracting festgestellt werden, weshalb die Aktie auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zu K W Nelson Interior Design And Contracting ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von K W Nelson Interior Design And Contracting liegt mit einem Wert von 89,74 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 32. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien als "teuer" bewertet und erhält daher ein "Schlecht".