K W Nelson Interior Design And Contracting Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Dividendenpolitik von K W Nelson Interior Design And Contracting wird von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -6,28 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,48 Prozent, was 38,91 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Professionelle Dienstleistungen" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -6,37 Prozent, und K W Nelson Interior Design And Contracting liegt aktuell 29,11 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Fundamental betrachtet weist das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von K W Nelson Interior Design And Contracting mit 89,74 einen Wert auf, der über dem Branchendurchschnitt (31,69) liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird der Aspekt des Stimmungsbildes und die Stärke der Diskussion als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält K W Nelson Interior Design And Contracting daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.