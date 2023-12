K W Nelson Interior Design And Contracting Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Aktienkurs des Unternehmens K W Nelson Interior Design And Contracting hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -38,73 Prozent verzeichnet, was mehr als 48 Prozent unter dem Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter"-Branche liegt. In der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche liegt die mittlere Rendite bei 1,44 Prozent, jedoch verzeichnet das Unternehmen mit 40,17 Prozent auch hier einen deutlichen Abstand. Diese Performance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ist der aktuelle Kurs von 0,1 HKD der K W Nelson Interior Design And Contracting -9,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -16,67 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt derzeit bei 89, was bedeutet, dass die Börse 89,74 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt, was 187 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt von 31. Aufgrund des überbewerteten KGV wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) des Unternehmens zeigt einen Wert von 100, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt ebenfalls einen Wert von 100 und unterstützt die "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau.