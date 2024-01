Mit K&S wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die K+s-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 16,33 EUR verzeichnet, was einem Abweichungsgrad von -19,35 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 14,27 EUR über dem letzten Schlusskurs von 13,17 EUR, was einer Abweichung von -7,71 Prozent entspricht. Somit erhält die K+s-Aktie ein "Schlecht"-Rating auf der Grundlage der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt derzeit 95,77 Punkte, was darauf hinweist, dass die K+s-Aktie überkauft ist und dementsprechend als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale und wird daher als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält die K+s-Aktie in diesem Punkt unserer Analyse ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite der K+s-Aktie mit -19,26 Prozent um mehr als 14 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Branche "Chemikalien" mit einer mittleren Rendite von -5,64 Prozent liegt die K+s-Aktie mit 13,62 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Auf fundamentaler Basis weist die K+s-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,92 einen relativ niedrigen Wert auf, der 96 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Chemikalien" liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.