K&S tut es schon wieder?

Die technische Analyse von K+s zeigt, dass das Unternehmen derzeit in einem Abwärtstrend ist. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt von 15,88 EUR als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 13,73 EUR liegen über dem aktuellen Schlusskurs von 12,55 EUR. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment für K+s ist jedoch positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen geäußert wurden. Dennoch zeigen weitere Studien, dass insgesamt mehr "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt. Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,52 Prozent erzielt, was 18,73 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite erhält K+s hingegen eine "Gut"-Bewertung, da die aktuelle Dividendenrendite von 7,56 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt.