K&S, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Aktienkurs von K+S im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt eine Rendite von -35,06 Prozent, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Chemikalien" verzeichnet eine mittlere Rendite von -17,18 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei K+S mit einer Rendite von 17,88 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende ist K+S mit einer Dividende von 7,56 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (5,5 %) positiv zu bewerten, da die Differenz 2,06 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich derzeit eine Einstufung als "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über K+S neutral diskutiert, ohne eine klare Richtung im positiven oder negativen Bereich. In den vergangenen ein, zwei Tagen waren jedoch überwiegend negative Themen von Interesse für die Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von K+S liegt bei einem Wert von 3, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 95,25) unter dem Durchschnitt liegt (ca. 96 Prozent). Dies zeigt, dass K+S aus Sicht fundamentaler Kriterien unterbewertet ist und folglich eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht erhält.