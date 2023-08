K&S: Potenzial zum Wachstum - Kursziel bei 18,62 EUR

Die Aktie von K+S ist derzeit laut Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 18,62 EUR, was einem Potenzial von +3,99% entspricht.

• Am 14.08.2023 stieg der Wert um +0,11%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt stabil mit einem Wert von 3,62

In den letzten fünf Handelstagen konnte das Unternehmen einen Anstieg von +0,25% verzeichnen und auch gestern wurde ein leichtes Plus von +0,11% erreicht. Die Stimmung am Markt scheint momentan neutral zu sein.

Vier Analysten sehen in der Aktie ein starkes Kaufsignal und sieben weitere sind optimistisch und empfehlen den Kauf des Papiers. Eine neutrale Bewertung erhält das Unternehmen durch 13 Experten.

Das Guru-Rating zeigt weiterhin einen stabilen Trendwert an.

Zusammengefasst bietet die Aktie eine positive Perspektive und hat noch Raum für...