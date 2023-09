K&S: Potenzial von +5,74% - Kursziel bei 18,62 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von K+S eine positive Entwicklung von +1,50% vorweisen. Die vergangenen fünf Handelstage ergaben in Summe ein Plus von +1,94%. Der Markt scheint derzeit optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für K&S liegt bei 18,62 EUR. Diese Einschätzung teilen im Durchschnitt der Bankanalysten. Damit ergibt sich ein potenzielles Kurspotenzial in Höhe von +5,74%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung nachgegangen.

Von insgesamt 24 Experteneinschätzungen zur Aktie bewerten vier Analysten sie als “starker Kauf”, während acht weitere Experten das Rating “Kauf” vergeben haben. Weitere elf Analysteneinschätzungen bezeichnen die Aktie als “halten”. Nur einer der Befragten sieht hier noch einen Verkaufsgrund.

Das Guru-Rating ist unverändert bei 3,62 und untermauert damit die positiven...