K&S: Potenzial von 39,45% - Kursziel bei 21,42 EUR

Am gestrigen Tag lag die Kursentwicklung der Aktie von K&S bei -0,65%. In den letzten fünf Handelstagen konnte eine positive Entwicklung in Höhe von +1,45% beobachtet werden. Dies lässt auf einen relativ optimistischen Markt schließen.

Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 21,42 EUR. Wenn diese Prognose eintreffen sollte, eröffnet dies Investoren ein beachtliches Potenzial in Höhe von +39,45%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Konkret empfehlen sechs Analysten aktuell den Kauf der Aktie und sechs weitere sehen sie als optimistisch an und bewerten sie mit “Kaufen”. Elf Experten halten ihr Rating neutral und sprechen eine Empfehlung zum “Halten” aus. Lediglich einer spricht sich weiterhin für einen Verkauf aus.

Somit...