K&S: Potenzial für Kurssteigerung von +5,59% auf 18,62 EUR

Die Aktie des Düngemittelherstellers K&S wird derzeit nach Meinung von Experten am Markt unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 18,62 EUR und bietet Investoren ein Potential für eine Kurssteigerung um +5,59%.

• Gestrige Entwicklung: Steigerung um +1,23%

• Ergebnis der letzten Handelswoche: Anstieg um +3,19%

• Guru-Rating bleibt mit 3,62 gleich

Am gestrigen Tag konnte die Aktie einen Tagesanstieg von +1,23% verzeichnen. Insgesamt ist in den vergangenen fünf Handelstagen ein Zuwachs von +3,19% zu beobachten gewesen. Die Stimmung am Markt scheint somit aktuell eher optimistisch.

Ein Blick auf die Einschätzungen der Analysten zeigt jedoch unterschiedliche Meinungen bezüglich des Potentials der Aktie. Während vier Analysten davon ausgehen dass es sich hierbei um einen starken Kauf handelt sind sieben weitere...