K&S: Potenzial für Kursanstieg um 44,35%

Die Aktie von K&S wurde laut Analysten bisher nicht richtig bewertet und weist ein mittelfristiges Kursziel von 25,50 € auf. Dies entspricht einem Potential für Investoren von +44,35%. Am gestrigen Tag stieg der Aktienkurs um +3,24%, was zu einer positiven Entwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen führte. Das Guru-Rating bleibt konstant bei 3,83.

• Am 05.05.2023 stieg der Aktienkurs von K&S um +3,24%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 25,50 €

• Das Guru-Rating ist unverändert mit 3,83

Obwohl die jüngste positive Entwicklung auf eine optimistischere Marktsituation schließen lässt , teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. Von insgesamt siebzehn analysierten Meinungen setzen sieben Analysten das Rating “Kauf” und weitere sieben “Kauf sehen”. Neun Experten halten sich neutral zur Bewertung und nur einer rät zum...