K&S: Kursziel von 21,42 EUR - ein Potenzial von fast +38%

Die Aktie von K+S hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung aufgewiesen und verzeichnete gestern einen Rückgang um -0,32%. Das Gesamtbild der Woche zeigt ein Minus von -1,92%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 21,42 EUR. Dieses wird von Bankanalysten als realistisch angesehen und würde Investoren eine Renditechance in Höhe von beinahe +38% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung angesichts des jüngsten schwachen Trends.

Aktuell empfehlen jedoch 6 Analysten den Kauf der Aktie und weitere 6 stuften sie als optimistisch (aber nicht euphorisch) ein. Die Mehrheit der Experten (11) gab das Rating “halten” ab; nur einer plädiert weiterhin für einen Verkauf. Insgesamt sind also mehr als die Hälfte aller...