K&S: Kursziel von 18,62 EUR laut Analysten

Die Aktie von K&S wurde nach Ansicht von Branchenbeobachtern derzeit nicht adäquat bewertet. Das wahre Kursziel beträgt +5,80% des aktuellen Preises.

• K&S verzeichnete am 30.08.2023 ein Plus von +1,03%

• Das aktuelle Zielkurs für K&S ist bei 18,62 EUR angesetzt

• Guru-Rating bleibt unverändert auf einem Niveau von 3,62

Am letzten Handelstag verzeichnete die Aktie einen Anstieg um +1,03% und in den vergangenen fünf Handelstagen konnte eine positive Entwicklung von insgesamt +2,98% beobachtet werden. Die gegenwärtige Stimmung am Markt erscheint somit relativ optimistisch.

Obwohl die Bankanalysten diese Entwicklung möglicherweise vorhergesehen haben könnten – ihre Einschätzung ist eindeutig.

Laut dem Durchschnitt der Meinungen der Bankanalysten hat die Aktie mittelfristig ein Zielkurs in Höhe von 18,62 EUR zu erreichen. Wenn...