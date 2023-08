K&S: Kursziel von 18,62 EUR ist in Reichweite

Die Aktie von K+S wird derzeit nach Meinung von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Chemiegesellschaft liegt bei 18,62 EUR, was einem Aufwärtspotenzial von +5,02% entspricht. Nach einer positiven Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Anstieg um +1,05% gestern und einem kumulierten Plus von +2,34% in den vergangenen fünf Handelstagen scheint der Markt optimistisch zu sein.

• K&S legte am 04.08.2023 um +1,05% zu

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 18,62 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,62

Trotz unterschiedlicher Einschätzungen sehen insgesamt vier Analysten die Aktie als einen starken Kauf an und sieben weitere Experten empfehlen den Kauf. Die Bewertung “halten” vergeben hingegen dreizehn Fachleute.

Das Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Niveau “Guru-Rating ALT”. Insgesamt sind knapp die Hälfte...