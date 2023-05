K&S: Kursziel liegt bei 24,48 EUR

Die K+S-Aktie wird von Experten aktuell als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 24,48 EUR – ein Potenzial von +48,36% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 12.05.2023 stieg die Aktie um +2,04%

• Guru-Rating von K&S bleibt unverändert bei 3,83

• Von insgesamt 23 Analysten empfehlen 13 die Aktie zum Kauf oder halten sie für neutral

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt das positive Bild der Experten

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie um +2,04% zu und konnte sich damit etwas erholen. In den vergangenen fünf Tagen verlor das Papier jedoch -7,46%, was auf eine eher pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Nicht alle Analysten sind sich einig über die langfristigen Aussichten der Aktie. Während sieben Experten einen starken Kauf empfehlen und sechs weitere optimistisch bleiben mit einem...