K&S: Kursziel bei 17,85 EUR - Analysten sehen +24,48% Potenzial

• K&S am 28.11.2023 mit -1,48%

• Das aktuelle Kursziel von K&S liegt bei 17,85 EUR

• Guru-Rating von K&S nun bei 3,62 nach zuvor 3,62

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von K&S an der Börse einen Rückgang um -1,48%. In den letzten fünf Handelstagen und somit einer vollständigen Woche ergab sich insgesamt ein Minus von -0,07%. Die Marktstimmung scheint neutral zu sein.

Die Bankanalysten gehen im Durchschnitt davon aus, dass das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 17,85 EUR liegt. Sollte diese Prognose eintreten, würde dies Anlegern ein Potenzial von +24,48% bieten. Allerdings teilen nicht alle Experten angesichts des jüngsten neutralen Trends diese Ansicht.

Von insgesamt 24 Analysten bewerten aktuell 4 die Aktie als starken Kauf und weitere 8 als Kauf. Eine neutrale Haltung nehmen hingegen 11 Experten ein und nur einer rät zum Verkauf der Aktie.

Demnach sind immer noch etwa die Hälfte aller Analysten optimistisch gestimmt (+50%).

Diese positive Einschätzung wird durch das aktuelle "Guru-Rating" unterstützt – eine bewährte Trend-Indikator-Messgröße

