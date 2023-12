K'S Holdings Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Mittel der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für K's. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 46,61 Punkte, was darauf hinweist, dass K's weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,9 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es zuletzt keine besonders positiven oder negativen Ausschläge bezüglich der Aktie von K's, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um K's. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für K's jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb K's auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse beträgt der Durchschnitt des Schlusskurses der K's-Aktie für die letzten 200 Handelstage 1284,29 JPY. Da der letzte Schlusskurs bei 1311 JPY liegt, ergibt sich eine Abweichung von +2,08 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, wodurch auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung gegeben ist.

Zusammenfassend erhält die K's-Aktie somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für den RSI, das Anleger-Sentiment, das Sentiment und den Buzz, sowie die technische Analyse.