K'S Holdings Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die technische Analyse der K's-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1286,5 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1344 JPY liegt somit auf ähnlichem Niveau (+4,47 Prozent). Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 1320,16 JPY, was einer Nähe zum letzten Schlusskurs von +1,81 Prozent entspricht, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 25, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 39,41, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für K's.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Diskussion im Internet eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung. Daher wird der K's-Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild ein "Neutral"-Rating zugeordnet.

Das Anleger-Sentiment für die K's-Aktie weist weder besonders positive noch negative Ausschläge auf, und in den sozialen Medien wurde weder stark positiv noch negativ diskutiert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich somit für die K's-Aktie bei der technischen Analyse, dem RSI und dem Anleger-Sentiment ein neutrales Gesamtergebnis.