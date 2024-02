K'S Holdings Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die technische Analyse der K's-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 1306,53 JPY. Der letzte Schlusskurs von 1263 JPY weicht somit um -3,33 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1318,98 JPY) weist einen ähnlichen Abweichungswert von -4,24 Prozent auf, und somit erhält die K's-Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die K's-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz-Faktors hat die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz für die K's-Aktie ein durchschnittliches Bild ergeben. Die Diskussionsintensität zeigt eine eher durchschnittliche Aktivität, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die K's-Aktie somit als "Neutral"-Wert eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die K's-Aktie zeigt einen Wert von 89 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (68,57) zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Abweichung und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung also ein "Schlecht"-Rating für K's.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, und für K's wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit erhält die K's-Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.