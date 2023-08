K&S: Experten sehen Kurspotenzial von 5,02% - Ziel bei 18,62 EUR

Die Aktie von K&S hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +2,34% erreicht. Gestern konnte sie sogar um +1,05% zulegen. Die Stimmung am Markt ist somit optimistisch.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 18,62 EUR – ein Potenzial von +5,02%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach der jüngsten positiven Entwicklung der Aktie.

13 Experten stuften die Aktie als “halten” ein und sieben weitere als “Kauf”. Vier Analysten sind der Ansicht, dass es sich um einen starken Kauf handelt. Der Anteil der Analysten mit einer positiven Einschätzung beträgt somit +45.83%.

Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,62 auf einer Skala bis zu maximal fünf Punkten und bestätigt damit ebenfalls eine positive Tendenz für die Aktie.