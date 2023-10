K&S: Bankanalysten sehen +10,80% Kurspotenzial - Kursziel bei 18,62 EUR

Die Aktie von K&S konnte gestern eine weitere positive Entwicklung am Finanzmarkt verbuchen und legte um +0,87% zu. In der vergangenen Woche ergibt sich ein Plus von insgesamt +3,80%, was auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Doch wie bewerten die Analysten die Lage? Laut durchschnittlicher Meinung der Bankexperten hat die Aktie mittelfristig ein Kurspotenzial in Höhe von +10,80%. Das aktuelle Kursziel liegt demnach bei 18,62 EUR. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung: Während vier Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und acht weitere sie immerhin zum Kauf raten, halten sich elf Experten eher neutral. Lediglich einer spricht sich für den Verkauf aus.

Alles in allem zeigt das Guru-Rating mit einem Wert von 3,62 (vorher “Guru-Rating ALT”) jedoch auch hier eine tendenziell...