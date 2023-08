K&S: Analysten sehen Potenzial von 7,01%

Die K+S-Aktie wird von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 18,62 EUR – eine Steigerung um +7,01% im Vergleich zum aktuellen Preis.

• Am 01.08.2023 stieg die K+S-Aktie um +0,43%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 18,62 Eur

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,62

In den vergangenen fünf Handelstagen fiel der Aktienkurs von K&S um -2,44%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Aktuell empfehlen vier Bankanalysten den Kauf der Aktie und sieben weitere bezeichnen sie als “Kauf”. Eine neutrale Bewertung erhält das Unternehmen von insgesamt dreizehn Experten.

Das positive Bild rundet das Guru-Rating ab – es ist weiterhin stabil bei einem Wert von 3,62 geblieben.