K&S: Analysten sehen Potenzial von 15,01% - Kursziel bei 18,62 EUR

Die Aktie von K+S hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren und schloss gestern mit einem Plus von lediglich +0,03%. Doch die Experten sind sich einig: Die aktuellen Bewertungen stellen das Unternehmen nicht angemessen dar. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der Bankanalysten beträgt 18,62 EUR – eine Steigerung um +15,01%.

• Am 06.10.2023 stieg die Aktie um +0,03%

• Durchschnittliches Kursziel liegt bei 18,62 EUR

• Guru-Rating nun bei 3,62 nach zuvor ebenfalls 3,62

Die aktuelle Meinung der Analysten ist jedoch geteilt: Während vier Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und acht ihre Einschätzung auf “Kaufen” belassen haben – insgesamt also mehr als die Hälfte aller Analysten – bewerten elf das Papier neutral mit “halten”. Lediglich einer gibt ein Verkaufsrating ab.

Trotz des schwachen...