K&S: Analysten sehen Kurspotenzial von +14,48% auf 18,62 EUR

Die Aktie von K&S hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung verzeichnet und am gestrigen Tag lediglich ein Plus von 0,62% erreicht. Anleger sind daher derzeit eher pessimistisch gestimmt.

Analysten hingegen halten die Aktie für unterbewertet und sehen mittelfristiges Kurspotenzial bei einem Kursziel von 18,62 EUR. Investoren könnten somit ein Plus von +14,48% erzielen. Die Einschätzungen der Analysten liegen dabei zwischen “Verkauf” und “Kauf”, wobei sich aktuell über die Hälfte für einen Kauf aussprechen (Guru-Rating: 3,62 nach zuvor 3,62).

Zusammengefasst:

– Aktionäre waren in den letzten Tagen eher pessimistisch

– Bankanalysten bewerten Aktie als unterbewertet

– Mittelfristiges Kursziel liegt bei 18,62 EUR (+14,48% Potenzial)

– Mehrheit der Analysten empfehlen...