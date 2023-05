K&S: Analysten prognostizieren Kursziel bei 24,48 EUR

Die Aktie von K+S hat gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,15% erreicht. In den vergangenen fünf Handelstagen verlor sie jedoch insgesamt -2,24%. Die Meinung der Bankanalysten ist eindeutig: Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 24,48 EUR. Dies würde Investoren ein Potenzial von mehr als +51% eröffnen.

• Am 26.05.2023 stieg der Börsenkurs um +0,15%

• Mittelfristiges Kursziel bei 24,48 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,83

Aktuell teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der letzten Zeit. Von insgesamt 23 bewertenden Experten empfehlen jedoch immer noch über die Hälfte (13) einen Kauf der Aktie – weitere sechs setzen auf eine optimistische aber zurückhaltende “Kauf”-Einstufung und neun halten sich neutral (“halten”). Nur einer rät zum Verkauf (“Verkaufen”).

Das...