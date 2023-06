K&S: Analysten prognostizieren Kursanstieg von fast 38%

Die Aktie des Düngemittelherstellers K+S wird laut Experten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 21,42 EUR, was einem Potenzial von fast +38% entspricht.

• Am 12.06.2023 stieg der Kurs um +0,49%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,71

Am vergangenen Handelstag legte die Aktie um weitere +0,49% zu und verzeichnete damit in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt einen Anstieg von +2,92%. Der Markt scheint also optimistisch für das Unternehmen zu sein.

Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten für die Aktie beläuft sich auf 21,42 EUR. Wird diese Prognose tatsächlich erfüllt, ergeben sich für Investoren satte Gewinnmöglichkeiten von rund +38%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und es herrscht Uneinigkeit bezüglich der Einschätzung der weiteren Entwicklung.

Aktuell empfehlen sechs...