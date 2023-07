K&S: Aktie wird unterbewertet

Die K+S-Aktie ist nach Ansicht von Analysten derzeit nicht optimal bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 18,36 EUR – ein Plus von 15,84% zum aktuellen Preis.

• Am 06.07.2023 verzeichnete die K&S-Aktie einen Rückgang um 1,55%

• Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt ebenfalls 18,36 EUR

• Sechs Experten haben die Aktie als starken Kauf empfohlen

Am gestrigen Handelstag fiel der Wert von K+S an der Börse um 1,55%. In den letzten fünf Tagen war ein neutraler Trend zu beobachten und das Ergebnis betrug -0,66%. Die Marktstimmung scheint also derzeit relativ ausgeglichen zu sein.

Das mittelfristige Ziel für die Aktien des Unternehmens liegt bei einem Betrag von €18.36 – so lautet jedenfalls das Urteil mehrerer Bankanalysten. Sollten sie Recht behalten können Anleger aktuell eine potentielle Rendite in...