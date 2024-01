K&S Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für K+S wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 38,55 Punkten, was darauf hindeutet, dass K+S weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,48, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien, jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung, obwohl die kommunikativen Tätigkeiten überwiegend "Gut"-Signale aufweisen.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass K+S auf der langfristigen Analysebasis eine negative Bewertung erhält, während auf der kurzfristigen Analysebasis eine neutrale Bewertung resultiert.

Im Branchenvergleich hat die K+S-Aktie eine Rendite von -19,26 Prozent erzielt, was 14,15 Prozent unter dem Durchschnitt der Materialien-Branche liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Chemikalien" liegt K+S 14,15 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

