K&S-Aktie unterbewertet: Kursziel bei 18,36 EUR

Am gestrigen Handelstag musste die Aktie von K&S eine Abnahme von -1,45% verzeichnen. Trotzdem beträgt das positive Ergebnis der letzten fünf Handelstage insgesamt +7,75%. Die Stimmung am Markt scheint also relativ optimistisch zu sein.

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten für ein mittelfristiges Kursziel liegt aktuell bei 18,36 EUR. Ein starkes Kaufsignal sehen sechs Analysten in der Aktie, während sechs weitere davon ausgehen, dass sich ein Kauf lohnt. Zwölf Experten empfehlen “Halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,75.

Das Potenzial für Investoren würde +3,55% betragen und somit über den aktuellen Kurs hinausgehen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach dem positiven Trend in letzter Zeit. Eine positive Bewertung erhalten jedoch weiterhin mindestens die Hälfte aller befragten...