K&S Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die K+s-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 16,36 EUR für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 13,61 EUR, was einem Unterschied von -16,81 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt (14,33 EUR) als auch der 50-Tages-Durchschnitt (14,33 EUR) wurden unterschritten, was zu weiteren "Schlecht"-Bewertungen führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für K+s liegt der RSI7 aktuell bei 94,3 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass K+s weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von K+s beträgt derzeit 6,21 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,73 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Chemikalien) wird K+s als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 3,92, was einem Abstand von 96 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 97,51 entspricht. Somit erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.